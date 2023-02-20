Волошин добавил, что он с Анной Тринчер взрослые и самодостаточные люди, поэтому в жизни могут произойти разные ситуации.

Популярная блогерская чета Александр Волошин и Анна Тринчер в прошлом году сыграла свадьбу. Оказывается, что звездная пара решила заключить брачный договор. Об этом звездный супруг рассказал в интервью для "GLOSTER FM", а также сообщил более детальнее о том, что прописано в контракте.

По словам Александра Волошина, инициатором подписания данного документа была мама Анны Тринчер - Жанна. Это был ультиматум Жанны.



"Мы расписались, и Аня долгое время была в конфликте с мамой. После этого мама сказала: "Живите сколько хотите, только подпишите брачный договор". Я такой думаю, без вопросов. Я сказал: "Я тебя люблю, я не ради чего-то с тобой. Подпишем, если мама так хочет". Потом у меня это мнение укоренилось. Мы это всегда обсуждали вместе, но это была идея мамы Ани", — рассказал Александр Волошин.

Волошин добавил, что он с Анной Тринчер взрослые и самодостаточные люди, поэтому в жизни могут произойти разные ситуации. Они обсудили все финансовые вопросы, однако не стали регулировать вопрос относительно будущих детях. По словам блогера, он возьмет этот момент на себя.

"Мы взрослые, сознательные люди, понимающие, что в жизни все может быть. Ты знаешь, что у тебя никто ничего не заберет, все будет хорошо. И если вы будете расходиться, у вас все будет четко. Не будет скандалов", — рассказал блогер.

Напомним, Анна Тринчер перед свадьбой сверкнула упругими прелестями, видео.

Как сообщала Politeka, беда случилась с Анной Тринчер накануне свадьбы.

Также Politeka писала, Анна Тринчер в платье со смелыми вырезами устроила целое шоу в метро.