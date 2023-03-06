Як пише Politeka.net , Віктор Павлік - відомий український співак, який одружився з молодою блогеркою Катою Репяховою незважаючи на різницю у 28 років. Через це пара досить часто наривається на критику і Катя вирішила відреагувати на чергову порцію хейту у своєму сторісі, показавши приклад.

"Фото красиві. Читала про три роботи... Упс, нічого, таке те життя зі старим чоловіком, який не може забезпечити сім'ю. Але думаю, що ви були до того готові. З татом теж вам не пощастило((((((((( (Натомість сина маєте, тьху-тьху хорошого. Тому все доводиться робити самій. Сил вам і здоров'я... Вони вам ще знадобляться, бо далі буде лише важче", - написала фанатка.

"Ви знаєте, так буває в житті, що робота - це і є твоє життя. Я створила свій особистий бренд (свою третю роботу) не від того, що у мене все погано в сім'ї, а від того, що у мене все добре життя є і можливість і натхнення творити.А що стосується того, що розраховувати тільки на себе, то це моє кредо по життю незалежно від віку/статусу/характеру мого чоловіка.Вам бажаю бути добрішим.Нехай у житті все складається добре, щоб не було часу на такі коментарі", - відповіла Катя.

"Тих щурів, які гавкають подібні коментарі - я блокую", - написала Репяхова вже у сторіс.

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