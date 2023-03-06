Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец, который женился на молодой блогерке Кате Репяховой несмотря на разницу в 28 лет. Из-за этого пара довольно часто нарывается на критику и Катя решила отреагировать на очередную порцию хейта в своем сторис, показав пример.

"Фото красивые. Читала о трех работах... Упс, ничего, такая то жизнь с престарелым мужем, который не может обеспечить семью. Но думаю, что вы были к тому готовы. С папой тоже вам не повезло((((((( Зато сына имеете, тьфу-тьфу хорошего. Поэтому все приходится делать самой. Сил вам и здоровья... Они вам еще понадобятся, ибо дальше будет только тяжелее", - написала фанатка.

"Вы знаете, так бывает в жизни, что работа - это и есть твоя жизнь. Я создала свой личный бренд (свою третью работу) не от того, что у меня все плохо в семье, а от того, что у меня все хорошо в жизни. И есть возможность и вдохновение творить. А что касается того, что расчитывать только наа себя, так это мое кредо по жизни вне зависимости от возраста/статуса/характера моего мужа. Вам желаю быть добрей. Пусть в жизни все складывается хорошо, чтобы не было времени на подобные комментарии", - ответила Катя.

"Тех крыс, которые лайкают подобные комментарии - я блокирую", - написала Репяхова уже в сторис.

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