Як пише Politeka.net, Катерина Кухар - успішна українська прима-балерина, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Також зірка є однією із суддів "Танців зі зірками", як Влад Яма та Макс Чмерковський. Не забуває Кухар і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. На цей раз Катерина поділилася відео, де показала головну хитрість ідеальної фігури. Зірка спочатку відчула запах хліба, а потім з'їла корисну їжу.

"Мініатюра: жінки та самообман", - написала зірка під відео.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи чоловіка Олександра Стоянова та дружину Євгена Кошового, а також написали коментарі:

"Нехай їжте. Скільки того життя";

"а я пробувала так - не виходить!";

"За кадром є келих білого сухого)))))))))";

"Ось як воно працює. Дякую за підказку)";

"Катюха, я до тебе, хлібець, помідори, ммм";

"Ви і так тоненька, їжте, кайфуйте";

"Поки овочі дуже дорогі та неякісні, що залишається лише нюхати хліб";

"Від одного шматочка хліба погано не стане:)";

"Вау, це жіноча магія, навчіть";

"Балерини їдять хліб? Я їм торт вдень, а вечерю пропускаю".

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