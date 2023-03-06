Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - успешная украинская прима-балерина, имеющая звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Также звезда является одной из судей "Танців з зірками", как Влад Яма и Макс Чмерковский. Не забывает Кухар и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Екатерина поделилась видео, где показала главную хитрость идеальной фигуры. Звезда сначала ощутила запах хлеба, а после этого съела полезную еду.
"Миниатюра: женщины и самообман", - написала звезда под видео.
Фанаты поставили тысячи лайков, включая мужа Александра Стоянова и жену Евгения Кошевого, а также написали комментарии:
"Да ешьте. Сколько той жизни";
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"а я пробовала так – не получается!";
"За кадром есть бокал белого сухого)))))))))";
"Вот как оно работает. Спасибо за подсказку)";
"Катюха, я к тебе, хлебушка помидоры, ммм";
"Вы и так тоненькая, ешьте, кайфуйте";
"Пока овощи очень дорогие и некачественные, что остается только нюхать хлеб";
"От одного кусочка хлеба плохо не станет :)";
"Вау, это женская магия, научите";
"Балерины едят хлеб? Я ем торт днем, а ужин пропускаю".
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