Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - успешная украинская прима-балерина, имеющая звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Также звезда является одной из судей "Танців з зірками", как Влад Яма и Макс Чмерковский. Не забывает Кухар и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Екатерина поделилась видео, где показала главную хитрость идеальной фигуры. Звезда сначала ощутила запах хлеба, а после этого съела полезную еду.

"Миниатюра: женщины и самообман", - написала звезда под видео.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая мужа Александра Стоянова и жену Евгения Кошевого, а также написали комментарии:

"Да ешьте. Сколько той жизни";

"а я пробовала так – не получается!";

"За кадром есть бокал белого сухого)))))))))";

"Вот как оно работает. Спасибо за подсказку)";

"Катюха, я к тебе, хлебушка помидоры, ммм";

"Вы и так тоненькая, ешьте, кайфуйте";

"Пока овощи очень дорогие и некачественные, что остается только нюхать хлеб";

"От одного кусочка хлеба плохо не станет :)";

"Вау, это женская магия, научите";

"Балерины едят хлеб? Я ем торт днем, а ужин пропускаю".

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