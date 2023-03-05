Як пише Politeka.net, Злата Огневич – відома українська співачка, яка стала головною героїнею шоу "Холостячка". На проекті переміг підприємець Андрій Задворний, але пара одразу ж після проекту розійшлася. Співачка після цього зізналася, що їй навіть знадобилася допомога фахівця, щоби розібратися в собі. Не забуває Злата і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Злата поділилася фото, де позувала разом із голубом.

"Світ в Україні. Моя найбажаніша мрія", - написала Огневич у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Златочка неймовірна красуня";

"Нехай збудеться твоя мрія!";

"запах української перемоги!";

"Краса врятує світ";

"Нехай ця весна пахне квітами та перемогою!";

"Боже вау...яка красуня. Яка ж неймовірна... фото щоразу прямо в серці... нестерпно шалено красива, нестерпно захоплююся вами і люблю. Богиня краси, причому як зовнішньої таксі внутрішньої, найпрекрасніша";

"Неймовірна як завжди! Вірю, що ця мрія реалізується. Для нас немає нічого неможливого! Адже правда?".

Нагадаємо, Огневич поділилася заспокійливими рядками, які їй допомагають

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