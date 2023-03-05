Як пише Politeka.net, Злата Огневич – відома українська співачка, яка стала головною героїнею шоу "Холостячка". На проекті переміг підприємець Андрій Задворний, але пара одразу ж після проекту розійшлася. Співачка після цього зізналася, що їй навіть знадобилася допомога фахівця, щоби розібратися в собі. Не забуває Злата і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Злата поділилася фото, де позувала разом із голубом.
"Світ в Україні. Моя найбажаніша мрія", - написала Огневич у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Златочка неймовірна красуня";
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"Нехай збудеться твоя мрія!";
"запах української перемоги!";
"Краса врятує світ";
"Нехай ця весна пахне квітами та перемогою!";
"Боже вау...яка красуня. Яка ж неймовірна... фото щоразу прямо в серці... нестерпно шалено красива, нестерпно захоплююся вами і люблю. Богиня краси, причому як зовнішньої таксі внутрішньої, найпрекрасніша";
"Неймовірна як завжди! Вірю, що ця мрія реалізується. Для нас немає нічого неможливого! Адже правда?".
Нагадаємо, Огневич поділилася заспокійливими рядками, які їй допомагають
А ще Politeka повідомляла, що Огневич підготувала сюрприз для українців та розповіла про це детальніше
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