Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая стала главной героиней шоу "Холостячка". На проекте победил предприниматель Андрей Задворный, но пара сразу же после проекта разошлась. Певица после этого призналась, что ей даже понадобилась помощь специалиста, чтобы разобраться в себе. Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Злата поделилась фото, где позировала вместе с голубем.

"Мир в Украине. Моя самая желаемая мечта", - написала Огневич в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Златочка невероятная красотка";

"Пусть сбудется твоя мечта!";

"запах украинской победы!";

"Красота спасет мир";

"Пусть эта весна пахнет цветами и победой!";

"Боже вау...какая красавица. Какая же невероятная... фото каждый раз прямо в сердце... нестерпимо безумно красива, нестерпимо восхищаюсь вами и люблю. Богиня красоты, причем как внешней такси внутренней, самая прекрасная";

"Невероятная как обычно! Верю, что эта мечта реализуется. Для нас нет ничего невозможного! Правда ведь?".

Напомним, Огневич поделилась успокаивающими строчками, которые ей помогают

А еще Politeka сообщала, что Огневич подготовила сюрприз для украинцев и рассказала об этом детальнее

Также Politeka писала, что Злата Огневич в коротком платье рассказала о своих первых татуировках



