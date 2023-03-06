Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук – відома українська актриса, яка стала дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У пари є два сини - Гліб, а також Микита, який народився 2020 року.
Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ганна вирішила похвалитися фігурою, опублікувавши фото, де позувала у білих мереживах.
"Добраніч. Не їж на ніч, бо бачиш результати в дзеркалі", - підписала Ганна фото, мотивуючи своїх фанаток.
Також зірка опублікувала кадри, де була разом із молодшим сином Микитою. Зірка вирішила поскаржитися на свій вихідний, адже займалася весь час дітьми.
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"Ти у ванну йдеш?", - Запитала Ганна у сина, на що отримала ствердну відповідь.
"Коротше, цілий день працюєш, потім годуєш дітей...", - розпочала розповідь про свій день Саліванчук.
"Ванна готова, ти йдеш у ванну, хто б мені ще ванну приготував. Таке воно мамське життя. А ще треба нігті підстригти дітям. А ще про себе подумати. А зранку знову прогони на сцені", - продовжила Ганна, розповідаючи свої плани. цього вечора.
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