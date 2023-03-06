Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая стала женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У пары есть два сына - Глеб, а также Никита, который родился в 2020 году.
Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Анна решила похвастаться фигурой, опубликовав фото, где позировала в белых кружевах.
"Доброй ночи. Не кушай на ночь, потому, что видишь результаты в зеркале", - подписала Анна фото, мотивируя своих фанаток.
Также звезда опубликовала кадры, где была вместе с младшим сыном Никитой. Звезда решила пожаловаться на сой выходной, ведь занималась все время детьми.
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"Ты в ванную идешь?", - спросила Анна у сына, на что получила утвердительный ответ.
"Короче, целый день работаешь, потом кормишь детей...", - начала рассказ о своем дне Саливанчук.
"Ванна готова, ты идешь у ванну, кто бы мне еще ванну приготовил. Такая она мамская жизнь. А еще нужно ногти подстричь детям. А еще про себя подумать. А с утра снова прогоны на сцене", - продолжила Анна, рассказывая свои планы на этот вечер.
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