Осадча показала, як повернулася з Греції назад до України, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Катя Осадча – відома українська телеведуча та дружина Юрія Горбунова. Зоряна пара, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а днями вирушили до Греції, де влаштували благодійний аукціон. Після цього Осадча показала, як поверталася назад до України автомобілем. Зірка опублікувала відео у своєму сторісі Інстаграм.

"Кілометрами, дорогами...", - написала Осадча у сторіс і зазначила, що знаходиться на державному кордоні України.

А після цього Горбунов прозвітував про успіхи поїздки у своєму Інстаграмі.

"Афіни, дякую за гостинність та щедрість! Понад 42 тисячі євро ми зібрали на покупку реанімальних автомобілів, які наша «Спілка підприємців кіно та теле-індустрії» передасть для ЗСУ!!

Рукавички з автографом нашого Чемпіона Олександра Усика, рукавички легендарних братів Кличків!

Прав України з автографом генерала В.Ф. Залужного (продали за 14.500 євро)

Це був неймовірно насичений та патріотичний вечір! Дякую кожному, хто приєднався, і хто не пошкодував своїх коштів для нашої Перемоги!!", - написав Горбунов у публікації.

Нагадаємо, Горбунов з'явився перед камерою з новою зачіскою.

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