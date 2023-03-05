Як пише Politeka.net , Катя Осадча – відома українська телеведуча та дружина Юрія Горбунова. Зоряна пара, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а днями вирушили до Греції, де влаштували благодійний аукціон. Після цього Осадча показала, як поверталася назад до України автомобілем. Зірка опублікувала відео у своєму сторісі Інстаграм.
"Кілометрами, дорогами...", - написала Осадча у сторіс і зазначила, що знаходиться на державному кордоні України.
А після цього Горбунов прозвітував про успіхи поїздки у своєму Інстаграмі.
"Афіни, дякую за гостинність та щедрість! Понад 42 тисячі євро ми зібрали на покупку реанімальних автомобілів, які наша «Спілка підприємців кіно та теле-індустрії» передасть для ЗСУ!!
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Це був неймовірно насичений та патріотичний вечір! Дякую кожному, хто приєднався, і хто не пошкодував своїх коштів для нашої Перемоги!!", - написав Горбунов у публікації.
Нагадаємо, Горбунов з'явився перед камерою з новою зачіскою.
А ще Politeka повідомляла, що Горбунов із Пономарьовим та Дзідзьо "повечеряли" за кордоном із незвичайною місією
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