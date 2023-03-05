Осадчая показала, как вернулась из Греции обратно в Украину, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая и жена Юрия Горбунова. Звездная пара, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а на днях отправились в Грецию, где устроили благотворительный аукцион. После этого Осадчая показала, как возращалась обратно в Украину на автомобиле. Звезда опубликовала видео в своем сторис Инстаграм.

"Километрами, дорогами...", - написала Осадчая в сторис и отметила, что находится на государственной границе Украины.

А после этого Горбунов отчитался об успехах поездки в своем Инстаграм.

"Афины, спасибо за гостеприимство и щедрость! Более 42 тысяч евро мы собрали на покупку реанимомобилей, которые наш «Союз предпринимателей кино и теле-индустрии» передаст для ВСУ!!

Перчатки с автографом нашего Чемпиона Александра Усика, перчатки легендарных братьев Кличко!

Прав Украины с автографом генерала В.Ф. Залужного (продали кстати за 14.500 евро)

Это был невероятно насыщенный и патриотический вечер! Спасибо каждому кто присоединился, и кто не пожалел своих средств для нашей Победы!!", - написал Горбунов в публикации.

Напомним, Горбунов появился перед камерой с новой прической

А еще Politeka сообщала, что Горбунов с Пономаревым и Дзидзьо "поужинали" за границей с необычной миссией

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