Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая и жена Юрия Горбунова. Звездная пара, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а на днях отправились в Грецию, где устроили благотворительный аукцион. После этого Осадчая показала, как возращалась обратно в Украину на автомобиле. Звезда опубликовала видео в своем сторис Инстаграм.
"Километрами, дорогами...", - написала Осадчая в сторис и отметила, что находится на государственной границе Украины.
А после этого Горбунов отчитался об успехах поездки в своем Инстаграм.
"Афины, спасибо за гостеприимство и щедрость! Более 42 тысяч евро мы собрали на покупку реанимомобилей, которые наш «Союз предпринимателей кино и теле-индустрии» передаст для ВСУ!!
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Это был невероятно насыщенный и патриотический вечер! Спасибо каждому кто присоединился, и кто не пожалел своих средств для нашей Победы!!", - написал Горбунов в публикации.
Напомним, Горбунов появился перед камерой с новой прической
А еще Politeka сообщала, что Горбунов с Пономаревым и Дзидзьо "поужинали" за границей с необычной миссией
Также Politeka писала, что Катя Осадча поразила редкими кадрами со своей красавицей-мамой