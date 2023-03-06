Євген Клопотенко зазначив, що класичні домашні чебуреки з м'ясом знайомі практично нам усім, але із сиром – це щось новеньке.

Соковиті, хрусткі, ароматні - від таких чебуреків мало хто відмовиться, проте мало хто береться смажити їх самостійно. Ви багато втрачаєте, якщо не знаєте, як приготувати чебуреки. Ними можна побалувати домочадців та вразити гостей.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом незвичайних чебуреків із сиром.

Класичні домашні чебуреки з м'ясом знайомі майже нам усім, але з сиром – це щось нове. Підсмажене тісто і солонуватий сир усередині, що тягнеться павутиною – виходить надзвичайно смачно.

Інгредієнти:

Для тісту:

600 г борошна

250 мл теплої води

1 ч. л. солі

1 ч. л. оцту столового 9%

1 год. л. цукру

1 ст. л. соняшникової олії

Для начинки:

350 г сулугуні

10 гілочок петрушки (або кінзи)

500 мл олії для смаження

Як приготувати чебуреки за рецептом Євгена Клопотенко:

1. Замісіть з інгредієнтів для тісту пружне та еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Зробіть із нього кулю, загорніть у харчову плівку і дайте постояти 20 хвилин.

2. Натріть на тертці сулугуні та додайте порізану зелень. Перемішайте, щоб зелень рівномірно розподілилася у начинці.

3. Тісто розділіть на 12 однакових кульок і розкачайте. На одну половину викладіть неповну столову ложку начинки, а другою половиною тіста накрийте.

4. Обріжте ножем краю, щоб у вас вийшов гарний і рівний чебурек у формі півмісяця, і придавіть вилкою краю, щоб начинка не випала.

5. Приступаємо до смаження. Як тільки один бік стане золотистого кольору, перевертайте на інший. Приблизний час смаження – 2,5 хвилини з кожного боку.

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