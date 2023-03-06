Евгений Клопотенко отметил, что классические домашние чебуреки с мясом знакомы практически нам всем, но с сыром – это что-то новенькое.

Сочные, хрустящие, ароматные - от таких чебуреков мало кто откажется, однако немногие берутся жарить их самостоятельно. Вы многое теряете, если не знаете, как приготовить чебуреки. Ими можно побаловать домочадцев и впечатлить гостей.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом необычных чебуреков из сыром.

Классические домашние чебуреки с мясом знакомы практически нам всем, но с сыром – это что-то новенькое. Поджаренное тесто и солоноватый сыр внутри, тянущийся паутиной – выходит необычайно вкусно.

Ингридиенты:

Для теста:

600 г муки

250 мл теплой воды

1 ч. л. соли

1 ч. л. уксуса столового 9%

1 ч. л. сахара

1 ст. л. подсолнечного масла

Для начинки:

350 г сулугуни

10 веточек петрушки (или кинзы)

500 мл масла для жарки

Как приготовить чебуреки по рецепту Евгения Клопотенко:

1. Замесите из ингридиентов для теста упругое и эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Сделайте из него шар, заверните в пищевую пленку и дайте постоять 20 минут.

2. Натрите на терке сулугуни и добавте порезанную зелень. Перемешайте, чтобы зелень равномерно распределилась в начинке.

3. Тесто разделите на 12 одинаковых шариков и раскатайте. На одну половину выложите одну неполную столовую ложку начинки, а другой половиной теста накройте.

4. Обрежьте ножом края, чтобы у вас получился красивый и ровный чебурек в форме полумесяца, и придавите вилкой края, чтобы начинка прижарке не выпала.

5. Приступаем к жарке. Как только одна сторона станет золотистого цвета, переворачивайте на другую. Приблизительное время жарки – 2,5 минуты с каждой стороны.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

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