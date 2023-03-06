Сочные, хрустящие, ароматные - от таких чебуреков мало кто откажется, однако немногие берутся жарить их самостоятельно. Вы многое теряете, если не знаете, как приготовить чебуреки. Ими можно побаловать домочадцев и впечатлить гостей.
Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом необычных чебуреков из сыром.
Классические домашние чебуреки с мясом знакомы практически нам всем, но с сыром – это что-то новенькое. Поджаренное тесто и солоноватый сыр внутри, тянущийся паутиной – выходит необычайно вкусно.
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Для теста:
- 600 г муки
- 250 мл теплой воды
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. уксуса столового 9%
- 1 ч. л. сахара
- 1 ст. л. подсолнечного масла
Для начинки:
- 350 г сулугуни
- 10 веточек петрушки (или кинзы)
- 500 мл масла для жарки
Как приготовить чебуреки по рецепту Евгения Клопотенко:
1. Замесите из ингридиентов для теста упругое и эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Сделайте из него шар, заверните в пищевую пленку и дайте постоять 20 минут.
2. Натрите на терке сулугуни и добавте порезанную зелень. Перемешайте, чтобы зелень равномерно распределилась в начинке.
3. Тесто разделите на 12 одинаковых шариков и раскатайте. На одну половину выложите одну неполную столовую ложку начинки, а другой половиной теста накройте.
4. Обрежьте ножом края, чтобы у вас получился красивый и ровный чебурек в форме полумесяца, и придавите вилкой края, чтобы начинка прижарке не выпала.
5. Приступаем к жарке. Как только одна сторона станет золотистого цвета, переворачивайте на другую. Приблизительное время жарки – 2,5 минуты с каждой стороны.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
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