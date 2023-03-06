У себе в Instagram Потап прокоментував смерть свого друга продюсера Владислава Ляшенка.

"Влад! Дякую тобі за музику! Ти був справжньою легендою! Я тебе знав все своє музичне життя! Ти подарував нам стільки цікавого на «Важкій» сцені! Чого вартує тільки «Тол» ….дякую тобі, друже …спочивай з миром…", — написав Олексій Потапенко.

Владислав Ляшенко був відомим українським продюсером, арт-директором київського клубу Bel Etage Music Hall. Крім того, він був засновником альтернативної премії Best Ukrainian Metal Act – першої та єдиної премії метал-музики в Україні. Ляшенко раптово помер 3 березня. Йому стало погано на роботі, просто під час зустрічі з клієнтами. Продюсерові було всього 54 роки.

Раніше колеги Влада також розповіли про цю трагічну втрату.

"Не стало нашого колеги й друга! Влад Ляшенко — відомий промоутер, продюсер і автор багатьох проєктів, співзасновник лейблу "ІншаМузика", артдиректор концертного майданчика Bingo, клубу Monterey, директор Bel Etage Music Hall, в якому він успішно провів три сезони, попри Covid і війну. Влад пішов із життя раптово, просто під час екскурсії орендаря по Bel Etage. Співчуваємо близьким і рідним. Наші думки зараз із ними", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українці просять "відмінити" Потапа після його пісні про волонтерів.

Також повідомлялось, що Потап показав, якою Настя була задовго до їхнього весілля.

Крім того, Politeka.net писала про обставини і подробиці конфлікту між Потапом і радіоведучим.