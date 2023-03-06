Відома телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко зробила добірку головних новин за 375 день повномасштабної війни.

На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що напередодні під час евакуації бійців з Бахмута загинула Яна Рихлицька, бойова медикиня 93 бригади «Холодний Яр». Їй було 29.

Як повідомив заступник командира батальйону «Свобода», який воюює на Бахмутському напрямку, Сили оборони України контролюють ключову трасу в Бахмут. "Жодного масового виведення українських військ з Бахмута немає. Виведення окремих підрозділів – планова ротація. Місто залишається під контролем ЗСУ" – так цитує CNN речника угрупування «Схід».

Росіяни обстріляли село Понятівка на Херсонщині. Жінка та двоє її дітей загинули від влучання снаряду в приватний житловий будинок. Крім того, окупанти обстріляли Куп’янськ на Харківщині.

Путін має вивести війська, і тільки потім можуть бути перемовини – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, Німеччина не буде підштовхувати Україну до незручних компромісів.

До США прибули українські пілоти, аби там оцінили їхні вміння опанувати бойові літаки, включно із винищувачами F-16. До

кінця місяця на тренувальну військову базу у США прибуде ще 10 українських пілотів.

У польський порт Ґдині прибула військова техніка для України від західних партнерів – її кількість вражає (відео 7).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.