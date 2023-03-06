Як пише Politeka.net, Катя Осадча - відома українська телеведуча, яка одружена з Юрієм Горбуновим. А нещодавно зіркове сімейство вирушило до Греції, де проводили благодійний аукціон, збираючи гроші для України. Вже вчора Катя повернулася назад на Батьківщину, поділившись трепетними кадрами у своїх сторіс в Інстаграм. А сьогодні Осадча розповіла про свої відчуття після подорожі.

"Дорога тривалістю у вічність. Обіцяю більше ніколи не лаятись на пробки через ремонти на Південному мосту", - написала Катя і запитала у фанатів, чи сумую вони за аеропортами, які зараз не функціонують.

А після цього Осадча розповіла про день скорботи, який проходив у Афінах.

"Дні скорботи в Афінах відчувалися особливо. У жас скорбота вже рік", - зазначила артистка.

А після цього Осадча поділилася постом у собі, де розповіла про благодійний концерт в Афінах.

"Благодійний концерт та аукціон в Афінах. Жовто-синє море прапорів у залі.

Прапор за підписом Залужного продали за 14 тисяч €

Загалом за результатом аукціону буде придбано 4 карети швидкої допомоги, рада була долучитися до такої важливої ​​справи!", - написала Катя.

Нагадаємо, Осадча повернулася до України, поділившись трепетними кадрами

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