Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая- известная украинская телеведущая, которая замужем за Юрием Горбуновым. А недавно звездное семейство отправилось в Грецию, где проводили благотворительный аукцион, собирая деньги для Украины. Уже вчера Катя вернулась обратно на Родину, поделившись трепетными кадрами в своих сторис в Инстаграм. А сегодня Осадчая рассказала о своих ощущения после путешествия.

"Дорога длительностью в вечность. Обещаю больше никогда не ругаться на пробки из-за ремонтов на Южном мосте", - написала Катя и спросила у фанатов, скучаю ли они по аэропортам, которые сейчас не функционируют.

А после этого Осадчая рассказала о дне скорби, который проходил в Афинах.

"Дни скорби в Афинах чувствовались особенно. У жас скорбь уже год", - отметила артистка.

А после этого Осадчая поделилась постом в себе, где рассказала о благотворительном концерте в Афинах.

"Благотворительный концерт и аукцион в Афинах. Желто-синее море флагов в зале.

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В общей сложности по результату аукциона будут приобретены 4 кареты скорой помощи, рада была приобщиться к такому важному делу!", - написала Катя.

Напомним, Осадчая вернулась в Украину, поделившись трепетными кадрами

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