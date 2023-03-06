Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздьова- відома українська танцівниця та хореограф, яка стала відомою завдяки шоу "Танцюють всі". А кілька років тому Ілона перемогла на проекті "Танці зі зірками". Зірка зізнавалася, що хотіла б стати суддею проекту, але коли її запросили гостьовою суддею, то Ілона нарвалася на шквал критики українців. Після цього артистка вирушила до Грузії, де стала хореографом-постановником аналогічного проекту. Не забуває Ілона і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Гвоздєва поділилася сторіс, де показала розкішну ванну в особняку, яку вони зробили з чоловіком.

"Нарешті дійшли руки у чоловіка до дзеркал. Показати результат?", - написала зірка.

Після цього Ілона опублікувала ще одну відео де демонструвала ванну кімнату, в якій була сама ванна, біде і туалет.

А раніше зірка поділилася думками перед початком повномасштабної війни.

"Сьогодні вранці я провела одне заняття, але коли почула на сполох - серце на мить покинуло моє тіло і всі думки знову повернулися в 23 лютого 2022 року, коли ми всі такі безпечні, щасливі, безтурботні бігали у своїх справах, чекали на весну, щось планували і навіть уявити не могли, що цей рік буде для нас найстрашнішим роком нашого життя…", - написала Гвоздєва у публікації.

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" показала супруга, нарвавшись на критику

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