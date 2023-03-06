Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и хореограф, которая стала известной благодаря шоу "Танцюють всі". А несколько лет назад Илона победила на проекте "Танці з зірками". Звезда признавалась, что хотела бы стать судьей проекта, но когда ее пригласили гостевой судьей, то Илона нарвалась на шквал критики от украинцев. После этого артистка отправилась в Грузию, где стала хореографом-постановщиком аналогичного проекта. Не забывает Илона и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Гвоздева поделилась сторис, где показала роскошную ванную в особняке, которую они сделали с мужем.

"Наконец-то дошли руки у мужа до зеркал. Показать результат?", - написала звезда.

После этого Илона опубликовала еще одну видео, где демонстрировала ванную комнату, в которой была сама ванна, биде и туалет.

А до этого звезда поделилась мыслями перед началом полномасштабной войны.

"Сегодня утром я провела одно занятие, но когда услышала тревогу – сердце на мгновение покинуло мое тело и все мысли снова вернулись в 23 февраля 2022 года, когда мы все такие безопасные, счастливые, беззаботные бегали по своим делам, ждали весну, что-то планировали и даже представить не могли, что этот год будет для нас самым страшным годом нашей жизни…", - написала Гвоздева в публикации.

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" показала супруга, нарвавшись на критику

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