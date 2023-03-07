Як пише Politeka.net , Віра Брежнєва - відома російська співачка з України, яка стала легендою гурту "ВІА Гра". Після цього зірка зайнялася сольною кар'єрою, а після повномасштабного вторгнення в Україну виступила з антивоєнною позицією та підтримала свою Батьківщину, вирушивши на допомогу українським біженцям у Польщу. Зірка через 9 місяців змогла повернутися до концертної діяльності та виступила у Ризі, збираючи гроші на допомогу Україні.

Не забуває Брежнєва і про Тікток, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Віра зробила селфі крупним планом, показуючи свою красу.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Які очі у цієї дівчинки приємні і з сумкою та смішкою одночасно. дуже цікаво спостерігати";

"Дивлюся на вас і на душі якось весело і тепло";

"Все добре, прекрасна маркіза....

з наступаючим днем ​​весни!

"Люблю Віру з 2003 року. Але коли дізнався, що вона справжня патріотка своєї країни - полюбив ще більше. Салют, Віро! Вибач мені за мою країну. Миру".

"важко. хлопець служить, скоро в нього день народження а я навіть подарунок зробити не можу";

"Вірочка, як самі розумієте настрій нині складний...... А я бажаю Вам весняного та сонячного";

"Обличчя чисте, ніби 20 років, молодець доглядає себе".

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А ще Politeka повідомляла, що Брежнєва зворушила зверненням перед роковинами повномасштабного вторгнення.

Також Politeka писала, що 21-річна дочка Брежнєва вразила схожістю із зірковою мамою