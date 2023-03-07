Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева - известная российская певица из Украины, которая стала легендой группы "ВИА Гра". После этого звезда занялась сольной карьерой, а после полномасштабного вторжения в Украину выступила с антивоенной позицией и поддержала свою Родину, отправившись на помощь украинским беженцам в Польшу. Звезда спустя 9 месяцев смогла вернуться к концертной деятельности и выступила в Риге, собирая деньги на помощь Украине.

Не забывает Брежнева и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Вера сделала селфи крупным планом, показывая свою красоту.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие глаза у этой девочки приятные и с грустинкой и смешинкой одновременно. очень интересно наблюдать";

"Смотрю на вас и на душе как-то весело и тепло";

"Все хорошо, прекрасная маркиза ....

с наступающим днем весны!!!";

"Люблю Веру с 2003 года. Но когда узнал, что она настоящая патриотка своей страны - полюбил еще больше. Салют, Вера! Извини меня за мою страну. Мира".

"тяжело. парень служит, скоро у него день рождения а я даже подарок сделать не могу";

"Верочка, как сами понимаете настроение нынче сложное...... А я желаю Вам весеннего и солнечного";

"Лицо чистое, как будто 20 лет, молодец ухаживает за собой".

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