Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева - известная российская певица из Украины, которая стала легендой группы "ВИА Гра". После этого звезда занялась сольной карьерой, а после полномасштабного вторжения в Украину выступила с антивоенной позицией и поддержала свою Родину, отправившись на помощь украинским беженцам в Польшу. Звезда спустя 9 месяцев смогла вернуться к концертной деятельности и выступила в Риге, собирая деньги на помощь Украине.
Не забывает Брежнева и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Вера сделала селфи крупным планом, показывая свою красоту.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Какие глаза у этой девочки приятные и с грустинкой и смешинкой одновременно. очень интересно наблюдать";
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"Смотрю на вас и на душе как-то весело и тепло";
"Все хорошо, прекрасная маркиза ....
с наступающим днем весны!!!";
"Люблю Веру с 2003 года. Но когда узнал, что она настоящая патриотка своей страны - полюбил еще больше. Салют, Вера! Извини меня за мою страну. Мира".
"тяжело. парень служит, скоро у него день рождения а я даже подарок сделать не могу";
"Верочка, как сами понимаете настроение нынче сложное...... А я желаю Вам весеннего и солнечного";
"Лицо чистое, как будто 20 лет, молодец ухаживает за собой".
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А еще Politeka сообщала, что Брежнева растрогала обращением перед годовщиной полномасштабного вторжения
Также Politeka писала, что 21-летняя дочь Брежневой впечатлила схожестью со звездной мамой