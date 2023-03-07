На своїй сторінці в Instagram ведучий поділився милими кадрами з українським захисником та його родиною, яких він зустрів у місті Лева.

"У Львові ми з Алісою вийшли пройтися центром. Аліса хотіла цілувати будинки, я не жартую. Так вона була рада бачити Львів. Пролунала сирена, потім ми потрапили на прощання з українськими героями. Я навіть не знав їхні імен, просто побачили людей, і стали до них. Квіти, сльози близьких. А за 10 хвилин доля ніби показує нам, що все продовжує існувати і цикл життя не спинити", — пише Анатолій Анатоліч.

На вулиці він побачив українського військового з дружиною та донькою. У дружини в руках квіти, у захисника — великий ведмідь для доньки.

"Вони спитали мене, де знаходиться камера схову, щоб лишити валізу і певно погуляти до поїзда. Можливо, дружина з дитиною зараз живуть за кордоном, і повернулися до України, щоб зустрітися на пару днів з татом-військовим, а можливо просто живуть в іншому місті, я не знаю їхню історію, можу лише здогадуватися. Я підказав їм, що камера схову за рогом, буквально метрів 150, і, звичайно, хотів якось допомогти, показати свою вдячність. Запропонував допомогти дружині з валізою, але вони чемно відмовилися. Можу лише зараз ще раз подякувати за те, що такі люди є. Слава Україні! Слава захисникам України!", — додав ведучий.

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч, не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.