Танцівниця Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" показала, як виглядає без фільтра, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова- відома українська танцівниця та хореограф, а також переможниця "Танців зі зірками". Артистка також була хореографом-постановником на грузинських "Танцях з зірками", а після шоу зізнавалася, що призи там кращі. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення Гвоздьова з дітьми поїхала до Італії, де була певний час. Але зрештою Ілона повернулася до України, возз'єднавшись із чоловіком. Зірка якось в інтерв'ю говорила, що її коханий дуже ревнивий.

Не забуває Ілона і про Тікток, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. На цей раз зірка опублікувала кадри, де показала, як виглядає без фільтрів, а після цього з фільтром.

"Фільтр, де всі дівчата інста-красуні", - написала Ілона у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ніби нічого не змінилися";

"Не все, на моє обличчя не підходить";

"Ви і без маски красуня";

"Тобі нічого не допомагає, дивлюся. Навіть фільтри, маски тощо".

"Надя Мейхер".

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