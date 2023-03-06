Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова- відома українська танцівниця та хореограф, а також переможниця "Танців зі зірками". Артистка також була хореографом-постановником на грузинських "Танцях з зірками", а після шоу зізнавалася, що призи там кращі. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення Гвоздьова з дітьми поїхала до Італії, де була певний час. Але зрештою Ілона повернулася до України, возз'єднавшись із чоловіком. Зірка якось в інтерв'ю говорила, що її коханий дуже ревнивий.
Не забуває Ілона і про Тікток, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. На цей раз зірка опублікувала кадри, де показала, як виглядає без фільтрів, а після цього з фільтром.
"Фільтр, де всі дівчата інста-красуні", - написала Ілона у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Ніби нічого не змінилися";
"Не все, на моє обличчя не підходить";
"Ви і без маски красуня";
"Тобі нічого не допомагає, дивлюся. Навіть фільтри, маски тощо".
"Надя Мейхер".
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" показала супруга, нарвавшись на критику
А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців із зірками" несподівано звернулася до українців та попросила допомоги
Також Politeka писала, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" в комфортному образі показала себе справжньою.