Танцовщица Илона Гвоздева из "Танців з зірками" показала, как выглядит без фильтра, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и хореограф, а также победительница "Танців з зірками". Артистка также была хореографом-постановщиком на грузинских "Танцях з зірками", а после шоу признвалась, что призы там лучше. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения Гвоздева с детьми уехала в Италию, где была некоторое время. Но в конечном итоге Илона вернулась в Украину, воссоединившись с мужем. Звезда как-то в интервью говорила, что ее возлюбленный очень ревнивый.

Не забывает Илона и о ТикТок, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовала кадры, где показала, как выглядит без фильтров, а после этого с фильтром.

"Фильтр, где все девчата инста-красоттки", - написала Илона в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вроде ничего не изменились";

"Не все, на мое лицо не подходит";

"Вы и без маски красотка";

"Тебе ничего не помогает, смотрю. Даже фильтры, маски так далее";

"Надя Мейхер".

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