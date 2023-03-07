Відома блогерка Раміна Есхакзай розповіла про голосування за вихідний 8 березня та звернулася до шанувальників із запитанням.

Популярна українська блогерка, журналістка та інтерв'юер Раміна Есхакзай, яка веде популярний ютуб-канал "RAMINA", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями, новинами та совими роздумами на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина показала чарівне жіночне фото та звернулася до шанувальників із запитанням.

Як видно, на новій фотографії Раміна знята, розкинувшись у плетеному кріслі на гарній веранді. Перед камерою вона з'явилася в розкішному вбранні – на ній небесно-блакитна спідниця з розрізом та завищеною талією та пухнастий рожевий топ, а на одне плече вона накинула подовжений білий піджак. Волосся дівчини розпущене та акуратно укладене, а на обличчі елегантний макіяж.

У підписі до публікації Есхакзай написала: "У "Дії" завершилося голосування з приводу вихідного 8 березня. В опитуванні взяло участь понад 2,1 млн. українців. З них 1,3 млн. віддали свої голоси, щоб залишити 8 березня вихідним днем. А що ви скажете? Чи слід продовжувати традицію святкування 8 березня в нашій країні? Зізнаюся чесно, цього разу я пропустила голосування, якось навіть не знала, що воно було, проте завжди голосую".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Варто, бо це свято про права жінок та рівноправність. На жаль, пропустила голосування".

"Думаю, голосування в "Дії" не об'єктивне хоча б тому, що у багатьох людей старшого покоління – ця програма просто не встановлена, і вони не користуються ними. Вибірка голосуючих – молода аудиторія".

"8 березня це не радянське свято, а день, коли у світі відбуваються різні акції з прав жінок. Радянська влада просто осквернила суть до примітивного".

"Я за святкування 8 березня! Але саме так, як у Європі. Я проти скасування цього свята".

"Свято має бути, один день на рік жінка відчуває, що має свято, хіба це погано?".

"Це міжнародний День боротьби за права жінок, міжнародний. Тож навіщо його переносити не розумію".

"Мало хто знає, що це за день взагалі, що він не має нічого спільного ні з "днем весни та краси" і це не радянське свято. Тому треба просвітницьку роботу робити, але свято нехай буде".

"Я проти вихідного дня 8 березня, так, буде "святковий" день, але робітник, у воєнний час це так недоречно".

"Мене дратує радянський флер цього свята. Тому – ні".

"Я вважаю, що кожен собі вирішить, як святкувати цей день".

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