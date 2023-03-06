Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка перемагала на "Танцях зі зірками", а після цього пішла на "Холостячку" і стала справжньою знаменитістю. Зірка на проекті обрала Олександра Еллерта, але збудувати стосунки з переможцем шоу не змогла. Натомість Ксенія якось в інтерв'ю зізнавалася, що завдяки популярності, яку вона набула на проекті, у неї сильно виросли гонорари.
Не забуває Мішина і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ксенія опублікувала фото зі спортзалу, вихваляючись фігурою. Зірка зробила селфі, позуючи перед дзеркалом.
"Доброго вечора", - написала Мішина.
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"Дзеркало в тренажерці, окремий вид мотивації", - написала Ксенія, поділившись ще одним селфі.
"До речі, сьогодні у мене 100-те заняття у залі", - додала зірка.
"Нехай я для вас буду великим мотиватором. Сьогодні у мене 100 заняття в залі за чотири місяці. Ось так", - доповнила своє досягнення розповіддю артистка.
"Хто сказав, що це неможливо?)))", - підсумувала свій спіч Мішина питанням.
Варто зазначити, що Ксенія, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі із російськими окупаційними військами.
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