Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая побеждала на "Танцях з зірками", а после этого пошла на "Холостячку" и стала настоящей знаменитостью. Звезда на проекте выбрала Александра Эллерта, но построить отношения с победителем шоу не смогла. Зато Ксения как-то в интервю признавалась, что благодаря популярности, которую она обрела на проекте, у нее сильно выросли гонорары.

Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Ксения опубликовала фото со спортзала, хвастаясь фигурой. Звезда сделала селфи, позируя перед зеркалом.

"Добрый вечер", - написала Мишина.

"Зеркала в тренажерке, отдельный вид мотивации", - написала Ксения, поделившись еще одним селфи.

"Кстати, сегодня у меня 100-е занятие в зале", - добавила звезда.

"Пусть я для вас буду большим мотиватором. Сегодня у меня 100-е занятие в зале за четыре месяца. Вот так", - дополнила свое достижение рассказом артистка.

"Кто сказал, что это невозможно?)))", - подытожила свой спич Мишина вопросом.

Стоит отметить, что Ксения, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Напомним, Мишина открыто похвасталась развлечениями в Европе с сыном

А еще Politeka сообщала, что Мишина призналась, какие обязательные процедуры делает с фигурой

Также Politeka писала, что Мишина впечатлила новым стилем рядом с Дантесом и Ткачом



