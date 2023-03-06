Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая побеждала на "Танцях з зірками", а после этого пошла на "Холостячку" и стала настоящей знаменитостью. Звезда на проекте выбрала Александра Эллерта, но построить отношения с победителем шоу не смогла. Зато Ксения как-то в интервю признавалась, что благодаря популярности, которую она обрела на проекте, у нее сильно выросли гонорары.
Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Ксения опубликовала фото со спортзала, хвастаясь фигурой. Звезда сделала селфи, позируя перед зеркалом.
"Добрый вечер", - написала Мишина.
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"Зеркала в тренажерке, отдельный вид мотивации", - написала Ксения, поделившись еще одним селфи.
"Кстати, сегодня у меня 100-е занятие в зале", - добавила звезда.
"Пусть я для вас буду большим мотиватором. Сегодня у меня 100-е занятие в зале за четыре месяца. Вот так", - дополнила свое достижение рассказом артистка.
"Кто сказал, что это невозможно?)))", - подытожила свой спич Мишина вопросом.
Стоит отметить, что Ксения, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.
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