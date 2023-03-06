Як пише Politeka.net, Міша Романова - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "ВІА Гра". Зірка також товаришує зі співаком Максом Барським, який після повномасштабного вторгнення вирушив захищати Україну. Романова ж із дитиною виїхала із країни, оселившись у Німеччині. При цьому зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами та активно висвітлює події у своїх соцмережах. Але іноді артистка приїжджає до Києва, де у неї коханий. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Романова поділилася фотографіями з Києва, опублікувала їх у своєму Інстаграмі.

"Київ - це кохання. Яка фотка подобається більше?", - написала Мишко у публікації.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Всі фото неймовірні. Важко вибрати одну!";

"Йомайо, викликайте лікаря, мене вбила твоя краса";

"7 дуже щира. А взагалі всі класні";

"Всі фотки просто супер, але фото під номером 3 це взагалі бомба";

"Всі фото приймати дивитися";

"N 1......Миша така дорога".

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