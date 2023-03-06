Як пише Politeka.net, Міша Романова - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "ВІА Гра". Зірка також товаришує зі співаком Максом Барським, який після повномасштабного вторгнення вирушив захищати Україну. Романова ж із дитиною виїхала із країни, оселившись у Німеччині. При цьому зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами та активно висвітлює події у своїх соцмережах. Але іноді артистка приїжджає до Києва, де у неї коханий. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Романова поділилася фотографіями з Києва, опублікувала їх у своєму Інстаграмі.
"Київ - це кохання. Яка фотка подобається більше?", - написала Мишко у публікації.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Всі фото неймовірні. Важко вибрати одну!";
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Готується за 5 хвилин: "Мастер Шеф" Глінська дала рецепт цікавого та дуже смачного десерту з банана
Окупанти ракетами вдарили по школі та житловим будинкам: наслідки жахають
"От і все": жінка, що вижила у Запоріжжі, розповіла, як людей кинули на призволяще
Пономарьов похвалився новим досягненням із Дзідзьо: "Браво"
"Йомайо, викликайте лікаря, мене вбила твоя краса";
"7 дуже щира. А взагалі всі класні";
"Всі фотки просто супер, але фото під номером 3 це взагалі бомба";
"Всі фото приймати дивитися";
"N 1......Миша така дорога".
Нагадаємо, подружка Барських Романова вразила прем'єрою пісні українською.
А ще Politeka повідомляла, що подружка Макса Барських Романова зізналася як виправила казус на сцені.
Також Politeka писала, що подружка Макса Барських Романова засвітилася в обіймах загадкового красеня