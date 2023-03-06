Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица, которая была солисткой группы "ВИА Гра". Звезда также дружит с певцом Максом Барских, который после полномасштабного вторжения отправился защищать Украину. Романова же с ребенком выехала из страны, поселившись в Германии. При этом звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками и активно освещает события в своих соцсетях. Но иногда артистка приезжает в Киев, где у нее возлюбленный. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Романова поделилась фотографиями из Киева, опубликовал их в своем Инстаграм.

"Киев - это любовь. Какая фотка нравится больше?", - написала Миша в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Все фото невероятные. Трудно выбрать одну!";

"Йомайо, вызывайте врача, меня убила твоя красота";

"7 очень искренняя. А вообще все классные";

"Все фотки просто супер, но фото под номером 3 это вообще бомба";

"Все фото приемно смотреть";

"N 1......Миша такая драгоценная".

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