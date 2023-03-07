У мережі з'явився запис розстрілу окупантами Росії полоненого бійця ЗСУ після того, як він сказав фразу "Слава Україні". Ім'я захисника досі невідоме, хоча в мережі ходило багато чуток про те, хто він. Український музикант і ведучий Коля Сєрга, який зараз служить у лавах ЗСУ, назвав в Інстаграм-Сторіз бригаду підло застреленого бійця.
Микола Сєрга впевнений, що російські солдати вбили бійця 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Музикант також звернув увагу передплатників на промовистий девіз цієї бригади. Крім того, знаменитість опублікував малюнок, на якому зображено занепалий герой.
"Це воїн 72-ї бригади Чорних Запорожців. Девіз бригади - "Україна чи смерть". Девіз, написаний кров'ю" , - написав Коля Сєрга.
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До того ж, артист опублікував напис "Знищити" на чорному тлі. Тим самим він хотів показати, що російських окупантів треба лише знищувати.
Нагадаємо, що 6 березня Україну сколихнуло відео вбивства окупантами беззбройного українського військовослужбовця. Росіяни вистрілили у бійця після того, як той сказав: "Слава Україні!".
Нагадаємо, що Коля Сєрга та Даніель Салем терміново звернулися до українців.
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