Украинский музыкант и теведущий Коля Серга, который сейчас служит в рядах ВСУ, назвал бригаду подло застреленного бойца и девиз служивших там.

В сети появилась запись расстрела оккупантами рф пленного бойца ВСУ после того, как он сказал фразу "Слава Україні". Имя защитника до сих пор неизвестно, хотя в сети ходило много слухов о том, кто он. Украинский музыкант и теведущий Коля Серга, который сейчас служит в рядах ВСУ, назвал в Инстаграм-Сториз бригаду подло застреленного бойца.

Коля Серга уверен, что российские солдаты убили бойца 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Музыкант также обратил внимание подписчиков на красноречивый девиз этой бригады. Кроме того, знаменитость опубликовал рисунок, на котором изображен падший герой.

"Это воин 72-й бригады Черных Запорожцев. Девиз бригады – "Украина или смерть". Девиз, написанный кровью", – написал Коля Серга.

Ко всему прочему, артист опубликовал надпись "Знищити" на черном фоне. Тем самым он хотел показать, что российских оккупантов нужно лишь уничтожать.

Напомним, что 6 марта Украину всколыхнуло видео убийства оккупантами безоружного украинского военнослужащего. Россияне выстрелили в бойца после того, как тот сказал: "Слава Україні".

Напомним, Коля Серга и Даниэль Салем срочно обратились к украинцам.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и Решки" Коля Серга честно признался, нашел ли даму сердца.

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