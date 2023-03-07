Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко зазначив, що гречка та солоні огірки в одній страві зроблять незвичайним будь-який святковий стіл.

Гречана крупа – цінне джерело заліза, вітамінів групи В, фосфору, магнію та цинку. Звичайно, найпростіший рецепт із неї — всім з дитинства знайома каша.

Але відомий український кулінар та переможець шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом незвичайного салату з гречки.

Гречка та солоні огірки в одній страві зроблять незвичайним будь-який святковий стіл. Виходить дуже смачно: трохи тверді всередині гречані крупинки, хрумкий та соковитий огірок, пікантний чилі та ароматний зелений соус з листя петрушки та олії. Смак гречки розкриється по-новому!

Вам знадобиться:

250 г гречки

200 мл бурякового соку

100 г солоних огірків

10 г перцю чилі

1 ст. л. насіння гарбуза

2 ст. л. соняшникової олії (нерафінованої)

20 г листя петрушки

сіль за смаком

1. З буряка вичавіть сік за допомогою соковижималки.

2. Залийте гречку буряковим соком, залиште при кімнатній температурі на 4-6 годин, щоб каша розбухла.

3. Готову гречку перекладіть у тарілку, додайте 100 г солоних огірків, порізаних на великі кубики.

4. Перець чилі поріжте тоненькими кружальцями і додайте до миски з гречкою.

5. Приготуйте соус для салату. Перебийте в блендері 20 г листя петрушки із сіллю та 2 ст. л. нерафінованої олії в однорідній консистенції.

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