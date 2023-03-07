Гречана крупа – цінне джерело заліза, вітамінів групи В, фосфору, магнію та цинку. Звичайно, найпростіший рецепт із неї — всім з дитинства знайома каша.
Але відомий український кулінар та переможець шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом незвичайного салату з гречки.
Гречка та солоні огірки в одній страві зроблять незвичайним будь-який святковий стіл. Виходить дуже смачно: трохи тверді всередині гречані крупинки, хрумкий та соковитий огірок, пікантний чилі та ароматний зелений соус з листя петрушки та олії. Смак гречки розкриється по-новому!
Вам знадобиться:
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
"Тепер зі своїми братами": пішов із життя знаменитий музикант
У Києві влаштували розправу над 16-річним підлітком: атака потрапила на камери
"Біль нестерпний": обірвалося життя дуже хороброї української красуні
Андре Тан з-за кордону несподівано висловився про українців: "Ми з вами навіть не усвідомлюємо..."
- 250 г гречки
- 200 мл бурякового соку
- 100 г солоних огірків
- 10 г перцю чилі
- 1 ст. л. насіння гарбуза
- 2 ст. л. соняшникової олії (нерафінованої)
- 20 г листя петрушки
- сіль за смаком
1. З буряка вичавіть сік за допомогою соковижималки.
2. Залийте гречку буряковим соком, залиште при кімнатній температурі на 4-6 годин, щоб каша розбухла.
3. Готову гречку перекладіть у тарілку, додайте 100 г солоних огірків, порізаних на великі кубики.
4. Перець чилі поріжте тоненькими кружальцями і додайте до миски з гречкою.
5. Приготуйте соус для салату. Перебийте в блендері 20 г листя петрушки із сіллю та 2 ст. л. нерафінованої олії в однорідній консистенції.
Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.
Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.
Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.