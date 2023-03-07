Гречневая крупа — ценный источник железа, витаминов группы В, фосфора, магния и цинка. Конечно, самый простой рецепт из нее — всем с детства знакомая каша.

Но известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом необычного салата из гречки.

Гречка и соленые огурцы в одном блюде сделают необычным любой праздничный стол. Получается очень вкусно: немного твердые внутри гречневые крупинки, хрустящий и сочный огурец, пикантный чили и ароматный зеленый соус из листьев петрушки и подсолнечного масла. Вкус гречки раскроется по-новому!

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  • 250 г гречки
  • 200 мл свекольного сока
  • 100 г соленых огурцов
  • 10 г перца чили
  • 1 ст. л. семена тыквы
  • 2 ст. л. подсолнечного масла (нерафинированного)
  • 20 г листьев петрушки
  • соль по вкусу

1. Из свеклы выжмите сок с помощью соковыжималки.

2. Залейте свекольным соком гречку, оставьте при комнатной температуре на 4-6 часов, чтобы каша разбухла.

3. Готовую гречку переложите в тарелку, добавьте 100 г соленых огурцов, порезанных на большие кубики.

4. Перец чили порежьте тоненькими кружочками и добавте в миску с гречкой.

5. Приготовьте соус для салата. Перебейте в блендере 20 г листьев петрушки с солью и 2 ст. л. нерафинированного подсолнечного масла в однородной консистенции.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.