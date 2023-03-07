Гречневая крупа — ценный источник железа, витаминов группы В, фосфора, магния и цинка. Конечно, самый простой рецепт из нее — всем с детства знакомая каша.
Но известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом необычного салата из гречки.
Гречка и соленые огурцы в одном блюде сделают необычным любой праздничный стол. Получается очень вкусно: немного твердые внутри гречневые крупинки, хрустящий и сочный огурец, пикантный чили и ароматный зеленый соус из листьев петрушки и подсолнечного масла. Вкус гречки раскроется по-новому!
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- 250 г гречки
- 200 мл свекольного сока
- 100 г соленых огурцов
- 10 г перца чили
- 1 ст. л. семена тыквы
- 2 ст. л. подсолнечного масла (нерафинированного)
- 20 г листьев петрушки
- соль по вкусу
1. Из свеклы выжмите сок с помощью соковыжималки.
2. Залейте свекольным соком гречку, оставьте при комнатной температуре на 4-6 часов, чтобы каша разбухла.
3. Готовую гречку переложите в тарелку, добавьте 100 г соленых огурцов, порезанных на большие кубики.
4. Перец чили порежьте тоненькими кружочками и добавте в миску с гречкой.
5. Приготовьте соус для салата. Перебейте в блендере 20 г листьев петрушки с солью и 2 ст. л. нерафинированного подсолнечного масла в однородной консистенции.
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