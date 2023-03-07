Злата Огневич зізналася, що іноді переглядає, яка музика перебуває в трендах на майданчику українського Youtube, побачене нещодавно шокувало її.

Більше року війни, у списках найбільш прослуховуваних треків у музичних чартах в Україні все ще займають пісні співаків з росії. Виконавиця Злата Огневич обурено звернулася до українців, які продовжують слухати російські пісні. Звернення співачки з'явилося в Інстаграм-Сторіз.

Зокрема, Злата Огневич зізналася, що іноді переглядає, яка музика перебуває у трендах на майданчику українського YouTube. Так, у трендах опинилися російські виконавці, які підтримують криваву війну, розв'язану росією, а також ті, хто захоплюється президентом росії володимиром путіним.

У тренди потрапив пропутинський артист Shaman із піснею "Моя росія", а також Instasamka, запроданка Ані Лорак з російськомовною піснею.

Артистка вважає, що після звірств, здійснені армією росії, неприпустимо слухати композиції артистів, які підтримують або замовчують про повномасштабну війну в Україні.

"Чесно кажучи, я знову в шоці... Або ці нікчеми вливають великі гроші в рекламу свого контенту або це перегляди з окупованих територій України, або в українців така коротка пам'ять. Я не хочу в це вірити просто. Підтримуйте і слухайте своє, рідне", - Закликала Злата Огневич.

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