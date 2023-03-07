Відомий на всю Україну голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про те, що отримав травму і не на жарт стривожив українців.

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім став відомим на всю Україну на початку війни. Він записував "заспокійливі" відео для всіх країн, а потім став героєм безлічі мемов, чим і сподобався мільйонам українців.

А цього разу Віталій схвилював українців, бо повідомив, що зазнав травми ноги. Він опублікував у своєму Instagram фото з перемотаною бинтами ногою та розповів, що надірвав м'яз на нозі.

"Спорт - це життя. Правда бувають нюанси. Травмував ногу (надрив м'язу). Відбрихався від гіпсу, але ходити забороняють. На роботу все одно піду, але доведеться скасувати поїздки по області та купу заходів на найближчі 2-3 тижні", - поділився Кім.

Українці не на жарт стривожилися через травму чиновника-улюбленця, і почали писати слова підтримки в коментарях:

"Скорішого відновлення! Дякую, що ви у нас є".

"Одужуйте, нехай Господь зцілить вашу ніжку".

"Одужуйте швидше, ви дуже потрібні Українському народу!".

"Одужуйте і бережіть себе, ви потрібні людям".

"Бережіть себе".

"На роботу все одно піду".

"Дуже погано, одужуйте!".

"Одужуйте швидше!".

"Одужуйте якнайшвидше".

"Сподіваюся твої 2-3 тижні будуть дійсно 2-3 тижні, а не ті 2-3 тижні, про які ми чули".

"Віталій Маркович, одужуйте! Ви красень!".

"Одужуйте, ви нам потрібні".

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