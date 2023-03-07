Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". А не так давно артистка вирішила спробувати себе співачкою і випустила свою першу пісню "Дотики". Також артистка любить займатися спортом та допомагає українцям освоїти шпагати.

Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Нікітіна показала фото, де позувала надвір, коли випав сніг.

"Через що я люблю березень, тому що він такий же непередбачуваний як я))) То сонечко, то сніг. Ну добре, ще й днюха у мене цього місяця", - написала Нікітіна.

Фанати поставили понад тисячу лайків, включаючи Ірину Сопонару, та написали коментарі:

"Гарна";

"Ти сяєш яскравіше сонечка".

Варто зазначити, що Нікітіна, як і інші зірки, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами. А після початку повномасштабного вторгнення Катя зайнялася волонтерством і навіть отримала нагрудний знак від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"А всім бажаю знаходити в собі сили і продовжувати робити все заради нашої найшвидшої перемоги!", - написала Катя і показала свою медаль.

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