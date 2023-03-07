Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". А не так давно артистка решила попробовать себя в качестве певицы и выпустила свою первую песню "Дотики". Также артистка любит заниматься спортом и помогает украинцам освоить шпагаты.
Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Никитина показала фото, где позировала на улице, когда выпал снег.
"Через что я люблю март, потому что он такой же непредсказуемый как я))) То солнышко, то снег. Ну хорошо, еще и днюха у меня в этом месяце", - написала Никитина.
Фанаты поставили более тысячи лайков, включая Ирину Сопонару, и написали комментарии:
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"Ты сияешь ярче солнышка".
Стоит отметить, Никитина, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала полномасштабного вторжения Катя занялась волонтерством и даже получила нагрудной знак от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"А всем желаю находить в себе силы и продолжать делать все ради нашей скорейшей победы!", - написала Катя и показала свою медаль.
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