Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Ольга розповіла про Львів.

"Львів тепер романтичніший за Париж. Тут трапилися найсильніші побачення у 2022 році", - написала зірка.

"Як, наприклад, ось такі. Під сирену", - написала Ольга на другому сторіс, показуючи зустріч із дочкою.

А до того шеф-кухар поділилася фото на честь першого дня війни. Зірка позувала у чорній сукні з вирізом, вражаючи красою.

"Але ми не про те! Ми знаємо чого варті і не потрібно нікому нічого доводити! Більшість звичайних людей підтримує і навіть захоплюється українцями, допомагає і плаче разом з нами! А такі низькочуттєві особи є скрізь - просто не звертайте уваги! Кожен з нас має право жити - жити вільно, комфортно, щасливо!", - написала зірка.

Варто зазначити, що Ольга, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі із російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Мартинівська організовує благодійні вечері, де збирає гроші для України.

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