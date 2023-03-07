Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Ольга рассказала о Львове.
"Львов теперь романтичней за Париж. Тут случились самые сильные свидания в 2022 году", - написала звезда.
"Как например вот такие. Под сирену", - написала Ольга на втором сторис, показывая встречу с дочерью.
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А до этого шеф-повар поделилась фото в честь первого дня войны. Звезда позировала в черном платье с вырезом, впечатляя красотой.
"Но мы не о том! Мы знаем чего стоят и не нужно никому ничего доказывать! Большинство обычных людей поддерживает и более того увлекается украинцами, помогает и плачет вместе с нами! А такие низкочувственные лица есть везде – просто не обращайте внимания! Каждый из нас имеет право жить – жить свободно, комфортно, счастливо!", - написала звезда.
Стоит отметить, что Ольга, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Мартыновская организовывает благотворительные ужины, где собирает деньги для Украины.
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