Оля Мартыновская из "Мастер Шеф" после рассказа о сне обратилась к Владимиру Ярославскому.

Как пишет Politeka.net, Оля Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая стала судьей "Мастер Шеф". Звезда также занимается организацией благотворительных ужинов для сбора денег для Украины вместе со своим коллегой Владимиром Ярославским. При этом в сети часто отмечают, что пара не просто коллеги, но есть и романтическая составляющая отношений. Пара не подтверждает слухов, но постоянно их подогревает.

Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Мартыновская решила поделится сторис, где рассказала о сне своего фаната.

"Доброе утро. Мне сегодня приснилось, что Вова сделал Вам предложение", - было написано в публикации.

"Вова, предложи мне хоть что-то уже", - написала Ольга, реагируя на сообщение о сне.

"О том, насколько тяжело найти жилье не в Украине, думаю говорить не нужно. Я не жалуюсь, наоборот подшучиваю над собой и желаю победы и возвращение защитников живыми. А остальное - мелочи", - написала Мартыновская и показала автомобиль, в который загружено большое количество вещей, которые нужно перевезти в новое место.

Напомним, скандал разгорелся из-за показа украинского "Мастер Шеф" в рф

А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" дала рецепт вкусной и необычной закуски

Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" сделала предложение, от которого нельзя отказаться