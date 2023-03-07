Співачка Вікторія Булітко з "Дизель шоу" розповіла, чи залишилася б у самотній обстановці з Євгеном Сморигіним.

Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко – відома українська співачка, яка стала зіркою проекту "Дизель шоу". Не забуває Булітко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Вікторія вирішила поговорити з фатами разом із колегою Євгеном Сморигіним.

"Є питання до нас?", - написала Вікторія, звернувшись до фанів.

"Кого з Дизель-колег ви взяли б із собою на безлюдний острів?", - запитав фанат.

"Ну точно не Сморигіна", - відповіла артистка.

"Точно не було", - відповів Євген.

"Так, якби не гумор, то який би напрямок діяльності ви вибрали?", - запитав ще один фанат.

"Напевно, фокусниця", - наголосила Вікторія.

"Просто глядач", - наголосив Булітко.

А до цього зірка поділилася останнім фото на початок повномасштабного вторгнення. Тоді Вікторія мала концерт.

"У нас тоді був Концерт. Пам'ятаю, як я тоді забігала за лаштунок і стежила за новинами, одночасно переодягаючись у наступний номер. Пам'ятаю, що відчувала, що цей виродок (усі знають про кого я) збирається помститися Країні, яка щасливіша за його країну- нори, нашої Свободи, за те, що ми вільні», - написала зірка під фото.

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