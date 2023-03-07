Певица Виктория Булитко из "Дизель шоу" рассказала, осталась бы в уединенной обстановке с Евгением Сморигиным.

Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко - известная украинская певица, которая стала звездой проекта "Дизель шоу". Не забывает Булитко и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Виктория решила поболтать с фатами вместе с коллегой Евгением Сморигиным.

"Есть вопросы к нам?", - написала Виктория, обратившись к фанатам.

"Кого из Дизель-коллег вы бы взяли с собой на безлюдный остров?", - спросил фанат.

"Ну, точно не Сморигина", - ответила артистка.

"Точно не было", - ответил Евгений.

"Да, если бы не юмор, то какое направление деятельности бы вы выбрали?", - спросил еще один фанат.

"Наверное, фокусница", - отметила Виктория.

"Просто зритель", - отметил Булитко.

А до этого звезда поделилась последним фото до начала полномасштабного вторжения. Тогда у Виктории был концерт.

"У нас тогда был Концерт. Помню, как я тогда забегала за кулис и следила за новостями, одновременно переодеваясь в следующий номер. Помню, что чувствовала, что этот урод (все знают о ком я) собирается отомстить Стране, которая счастливее его страны-норы, нашей Свободы, за то, что мы Свободны", - написала звезда под фото.

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