Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко - известная украинская певица, которая стала звездой проекта "Дизель шоу". Не забывает Булитко и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Виктория решила поболтать с фатами вместе с коллегой Евгением Сморигиным.
"Есть вопросы к нам?", - написала Виктория, обратившись к фанатам.
"Кого из Дизель-коллег вы бы взяли с собой на безлюдный остров?", - спросил фанат.
"Ну, точно не Сморигина", - ответила артистка.
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"Точно не было", - ответил Евгений.
"Да, если бы не юмор, то какое направление деятельности бы вы выбрали?", - спросил еще один фанат.
"Наверное, фокусница", - отметила Виктория.
"Просто зритель", - отметил Булитко.
А до этого звезда поделилась последним фото до начала полномасштабного вторжения. Тогда у Виктории был концерт.
"У нас тогда был Концерт. Помню, как я тогда забегала за кулис и следила за новостями, одновременно переодеваясь в следующий номер. Помню, что чувствовала, что этот урод (все знают о ком я) собирается отомстить Стране, которая счастливее его страны-норы, нашей Свободы, за то, что мы Свободны", - написала звезда под фото.
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