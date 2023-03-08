Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати хрустку мариновану капусту з буряком.

"У маринованій капусті головне - це дочекатися, поки вона замаринується! 😃Щоб потім вдосталь нею похрумтіти 😋 Я покажу, як замаринувати капусту з буряком та іншими овочами", - радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

  • 2,5 кг капусти
  • 1 головка часнику
  • 500 г буряків
  • 300 г моркви
  • 2-3 лаврові листи
  • 20 г кропу (невеликий пучок)
  • 20-30 горошин чорного перцю
  • 1 гострий перець (за бажанням)

Для маринаду:

  • 4 л води
  • 300 мл оцту 6%
  • 200 г солі (якщо любите менш солоне, скоротите сіль на 20%)
  • 100 г цукру

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Спочатку потрібно підготувати овочі. Очистіть та наріжте кільцями моркву. Буряк очистіть та наріжте тонкими пластинами. Наріжте капусту на невеликі частини. Очистіть часник. Складіть овочі шарами в контейнер або інший посуд, в якому маринуватимете.

Щоб приготувати маринад, з'єднайте сіль, цукор та оцет і залийте окропом. Перемішайте, щоб сіль та цукор розчинилися.

Залийте овочі гарячим маринадом і поставте зверху вантаж, щоб овочі повністю занурилися в маринад. Залишіть капусту маринуватися за кімнатної температури на 5-7 днів.

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