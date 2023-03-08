Переможниця та суддя кількох сезонів шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська поділилася рецептом не лише смачної, а ще й дуже красивої та корисної страви.

Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати хрустку мариновану капусту з буряком.

"У маринованій капусті головне - це дочекатися, поки вона замаринується! 😃Щоб потім вдосталь нею похрумтіти 😋 Я покажу, як замаринувати капусту з буряком та іншими овочами", - радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

2,5 кг капусти

1 головка часнику

500 г буряків

300 г моркви

2-3 лаврові листи

20 г кропу (невеликий пучок)

20-30 горошин чорного перцю

1 гострий перець (за бажанням)

Для маринаду:

4 л води

300 мл оцту 6%

200 г солі (якщо любите менш солоне, скоротите сіль на 20%)

100 г цукру

Спочатку потрібно підготувати овочі. Очистіть та наріжте кільцями моркву. Буряк очистіть та наріжте тонкими пластинами. Наріжте капусту на невеликі частини. Очистіть часник. Складіть овочі шарами в контейнер або інший посуд, в якому маринуватимете.

Щоб приготувати маринад, з'єднайте сіль, цукор та оцет і залийте окропом. Перемішайте, щоб сіль та цукор розчинилися.

Залийте овочі гарячим маринадом і поставте зверху вантаж, щоб овочі повністю занурилися в маринад. Залишіть капусту маринуватися за кімнатної температури на 5-7 днів.

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