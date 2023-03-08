Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати хрустку мариновану капусту з буряком.
"У маринованій капусті головне - це дочекатися, поки вона замаринується! 😃Щоб потім вдосталь нею похрумтіти 😋 Я покажу, як замаринувати капусту з буряком та іншими овочами", - радить зірка "Мастер Шеф".
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- 2,5 кг капусти
- 1 головка часнику
- 500 г буряків
- 300 г моркви
- 2-3 лаврові листи
- 20 г кропу (невеликий пучок)
- 20-30 горошин чорного перцю
- 1 гострий перець (за бажанням)
Для маринаду:
- 4 л води
- 300 мл оцту 6%
- 200 г солі (якщо любите менш солоне, скоротите сіль на 20%)
- 100 г цукру
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Ситуація в Бахмуті різко змінилася: боєць ЗСУ поділився важливими новинами
"Вирішили підняти ставки": Китай різко змінив риторику, як це вплине на війну в Україні
Багато постраждалих: розбився автобус із працівниками уряду
Андре Тан з-за кордону несподівано висловився про українців: "Ми з вами навіть не усвідомлюємо..."
Спочатку потрібно підготувати овочі. Очистіть та наріжте кільцями моркву. Буряк очистіть та наріжте тонкими пластинами. Наріжте капусту на невеликі частини. Очистіть часник. Складіть овочі шарами в контейнер або інший посуд, в якому маринуватимете.
Щоб приготувати маринад, з'єднайте сіль, цукор та оцет і залийте окропом. Перемішайте, щоб сіль та цукор розчинилися.
Залийте овочі гарячим маринадом і поставте зверху вантаж, щоб овочі повністю занурилися в маринад. Залишіть капусту маринуватися за кімнатної температури на 5-7 днів.
Нагадаємо, "Мастер Шеф" Глінська дала рецепт курячих стріпсів, які готуються за 10 хвилин.
Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська показала, яку смакоту можна приготувати з гречки.
Також Politeka писала, що Ліза Глінська дала рецепт простої та смачної страви для всієї родини.