Победительница и судья нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась рецептом не только вкусного, но и очень красивого и полезного блюда.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить хрустящую маринованную капусту со свеклой.

"В маринованной капусте главное - это дождаться, пока она замаринуется!😃 Чтобы потом вдоволь ею похрустеть😋Я покажу, как замариновать капусту со свеклой и другими овощами", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

2,5 кг капусты

1 головка чеснока

500 г свеклы

300 г моркови

2-3 лавровых листа

20 г укропа (небольшой пучок)

20-30 горошин черного перца

1 острый перец (по желанию)

Для маринада:

4 л воды

300 мл уксуса 6%

200 г соли (если любите менее соленое, сократите соль на 20%)

100 г сахара

Сперва нужно подготовить овощи. Очистите и нарежьте кольцами морковь. Свеклу очистите и нарежьте тонкими пластинами. Капусту нарежьте на небольшие части. Очистите чеснок. Сложите овощи слоями в контейнер или другую посуду, в которой будете мариновать.

Чтобы приготовить маринад, соедините соль, сахар и уксус и залейте кипятком. Перемешайте, чтобы соль и сахар растворились.

Залейте овощи горячим маринадом и поставьте сверху груз, чтобы овощи полностью погрузились в маринад. Оставьте капусту мариноваться при комнатной температуре на 5-7 дней.

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, какую вкуснятину можно приготовить из гречки.

Также Politeka писала, что Лиза Глинская дала рецепт простого и вкусного блюда для всей семьи.