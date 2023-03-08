Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила яскраві кадри своєї вечірньої поїздки містом, зняті з пасажирського сидіння автомобіля.

"Рідна Одеса!🌊І знову зустріч!❤️Скільки натхнення і любові в повітрі, скільки енергії і сили! Обожнюю!❤️", — написала Ольга Сумська під відео.

При цьому пост артистка супроводила російськогомовною піснею радянського співака та актора Леоніда Утьосова "У Черного моря". Українців у коментарях обурив такий музичний супровід відео:

"Тільки Утесов зараз не на часі, пані Ольго? Не за те наші діти віддають життя свої. Думаю, росія добре постаралась, щоб ми все зненавиділи, коли ти розумієш, що скільки полягло молодих хлопців і мирних людей. Не потрібно нам цих утесових і всіх рос г...".

Але більшість шанувальників Ольги Сумської були раді побачити вулички Одеси та не звернули уваги на саундтрек:

"Аж через екран телефону повіяло теплим весняним вітерцем із запахом солі Чорного моря";

"Неможливо не погодитись, неймовірне і атмосферне місто 🔥";

"Моя друга Батьківщина, улюблена, рідна Одеса! Як же я мрію пройтися по рідним вуличкам після нашої Перемоги!❤️".

Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнко з Сумською, зірка відповіла.