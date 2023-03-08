Євген Клопотенко порадив взяти заморожене листкове-дрожжеве тісто, вирізати склянкою кружечка, як це зазвичай роблять на вареники.

Булочки з маком, як і будь-яка випічка з маком, виходять смачними, якщо не шкодувати мак. Але це не єдина порада для того, щоб у вас вийшли смачні пиріжки. Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом пиріжків із маком.

Євген Клопотенко порадив взяти заморожене листкове-дрожжеве тісто, вирізати склянкою кружечка, як це зазвичай роблять на вареники. Далі – справа за начинкою. Тут теж ніякої мороки, якщо є мак.

Інгредієнти :

1 кг тіста листово-дріжджового (+1 ст. л. муки для підпилу)

150 г маку

2 ст. л. цукру або 80 г абрикосового варення

10 г ванільного цукру

1 яєчний жовток для змащення пиріжків

Як приготувати:

1. Спочатку готуємо начинку. Відваріть мак у сотейнику близько 30 хвилин, злийте зайву рідину. Змішайте мак, ванільний цукор та цукор або абрикосове варення. Все добре перемішайте.

2. Робочу поверхню посипайте борошном, розкладіть тісто і виріжте склянки.

3. Викладіть у центр кожного кружечка приблизно по пів столової ложки без гірки начинки і зліпите пиріжки. Добре заліпити, щоб начинка не вилізла.

4. Викладайте пиріжки на деко і змастіть зверху жовтком, який слід збити до однорідності.

5. Ставте випікатися на 20-25 хвилин за температури 180 градусів. Вони повинні добре підрум'янитися. Порадуйте родину випічкою до чаю.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.