Булочки з маком, як і будь-яка випічка з маком, виходять смачними, якщо не шкодувати мак. Але це не єдина порада для того, щоб у вас вийшли смачні пиріжки. Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом пиріжків із маком.
Євген Клопотенко порадив взяти заморожене листкове-дрожжеве тісто, вирізати склянкою кружечка, як це зазвичай роблять на вареники. Далі – справа за начинкою. Тут теж ніякої мороки, якщо є мак.
Інгредієнти :
- 1 кг тіста листово-дріжджового (+1 ст. л. муки для підпилу)
- 150 г маку
- 2 ст. л. цукру або 80 г абрикосового варення
- 10 г ванільного цукру
- 1 яєчний жовток для змащення пиріжків
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Як приготувати:
1. Спочатку готуємо начинку. Відваріть мак у сотейнику близько 30 хвилин, злийте зайву рідину. Змішайте мак, ванільний цукор та цукор або абрикосове варення. Все добре перемішайте.
2. Робочу поверхню посипайте борошном, розкладіть тісто і виріжте склянки.
3. Викладіть у центр кожного кружечка приблизно по пів столової ложки без гірки начинки і зліпите пиріжки. Добре заліпити, щоб начинка не вилізла.
4. Викладайте пиріжки на деко і змастіть зверху жовтком, який слід збити до однорідності.
5. Ставте випікатися на 20-25 хвилин за температури 180 градусів. Вони повинні добре підрум'янитися. Порадуйте родину випічкою до чаю.
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