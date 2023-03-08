Булочки с маком, как и любая выпечка с маком, получаются вкусными, если не жалеть мак. Но это не единственный совет для того, чтобы у вас получились вкусные пирожки. Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом пирожков с маком.
Евгений Клопотенко посоветовал взять замороженное слоеное-дрожжевое тесто, вырезать стаканом кружочка, как обычно это делают на вареники. Дальше – дело за начинкой. Здесь тоже никакой мороки, если есть мак.
Ингридиенты:
- 1 кг теста листово-дрожжевого (+1 ст. л. муки для подпила)
- 150 г мака
- 2 ст. л. сахара или 80 г абрикосового варенья
- 10 г ванильного сахара
- 1 яичный желток для смазки пирожков
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
"Изверги": россияне ударили по жилой пятиэтажке, половина дома рухнула
"Берегите себя, вы нужны людям": любимец миллионов Виталий Ким рассказал о травме, украинцы встревожены
Цена может достигнуть 200 грн/кг: украинцев предупредили о резком подорожании популярного овоща
"Боль невыносимая": оборвалась жизнь очень храброй украинской красавицы
Как приготовить:
1. Сначала готовим начинку. Отварите мак в сотейнике около 30 минут, слейте лишнюю жидкость. Смешайте мак, ванильный сахар и сахар или абрикосовое варенья. Все хорошенько перемешайте.
2. Рабочую поверхность посыпайте мукой, разложите тесто и вырежьте кружки стаканом.
3. Выложите в центр каждого кружочка примерно по пол столовой ложки без горки начинки и слепите пирожки. Хорошо залепите, чтобы начинка не вылезла.
4. Выкладывайте пирожки на противень и смажте сверху желтком, который предвадительно нужно взбить до однородности.
5. Ставьте выпекаться на 20-25 минут при температуре 180 градусов. Они должны хорошо подрумяниться. Порадуйте семью выпечкой к чаю.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.