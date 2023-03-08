Евгений Клопотенко посоветовал взять замороженное слоеное-дрожжевое тесто, вырезать стаканом кружочка, как обычно это делают на вареники.

Булочки с маком, как и любая выпечка с маком, получаются вкусными, если не жалеть мак. Но это не единственный совет для того, чтобы у вас получились вкусные пирожки. Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом пирожков с маком.

Евгений Клопотенко посоветовал взять замороженное слоеное-дрожжевое тесто, вырезать стаканом кружочка, как обычно это делают на вареники. Дальше – дело за начинкой. Здесь тоже никакой мороки, если есть мак.

Ингридиенты:

1 кг теста листово-дрожжевого (+1 ст. л. муки для подпила)

150 г мака

2 ст. л. сахара или 80 г абрикосового варенья

10 г ванильного сахара

1 яичный желток для смазки пирожков

Как приготовить:

1. Сначала готовим начинку. Отварите мак в сотейнике около 30 минут, слейте лишнюю жидкость. Смешайте мак, ванильный сахар и сахар или абрикосовое варенья. Все хорошенько перемешайте.

2. Рабочую поверхность посыпайте мукой, разложите тесто и вырежьте кружки стаканом.

3. Выложите в центр каждого кружочка примерно по пол столовой ложки без горки начинки и слепите пирожки. Хорошо залепите, чтобы начинка не вылезла.

4. Выкладывайте пирожки на противень и смажте сверху желтком, который предвадительно нужно взбить до однородности.

5. Ставьте выпекаться на 20-25 минут при температуре 180 градусов. Они должны хорошо подрумяниться. Порадуйте семью выпечкой к чаю.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.