На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відеозвернення, присвячене всім жінкам.

"Сьогодні вже можна зрозуміти. Ти всесильна і непереможна. Коли рятуєш дітей. Коли продовжуєш навчати. Коли під кулями або в тилу рятуєш життя, тому що кожне важливе. Коли шукаєш зрозумілі пояснення, чому ми не можемо повернутись до рідної кімнати і бабусі з дідусем. Коли волонтериш. Коли готуєш для тих, хто потребує. Коли ведеш безліч переговорів. Коли працюєш на економіку країни. Коли інформаційно та соціально активна", — звернулася Катерина Кухар.

Балерина наголосила, що жінкам треба вірити в свої сили навіть у моменти слабкості.

"Ти непереможна навіть тоді, коли не можеш змусити себе встати з ліжка. Коли замість корисної вечері можеш обійтися доставкою. Коли не маєш настрою і приймаєш свої емоції. Коли плачеш або в голос смієшся. Коли знаєш про свої недоліки, але не є їх заручницею, бо переваг маєш набагато більше. Коли продуктивна. Коли мрійлива або зав‘язла в рутині. Ти всесильна у кожній своїй ролі і своєму втіленні. Всесильна у своєму тилу. Всесильна тоді, коли приймаєш себе цілком і повністю і всі свої стани. Нагадуй собі про це, кожного дня, дивлячись на себе в дзеркало: «Я непереможна і я знаю, що можу все!»", — додала артистка.

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