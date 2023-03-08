Катерина Репяхова з початку стосунків із Віктором Павликом всіляко привертає увагу до їхньої родини. Катерина влаштовує публічні розбірки, якщо її критикують, встигла поміркувати з екс-дружиною чоловіка і часто обговорює це в мережі.

Також вона розповідає про свого сина Михайла, ділиться методами догляду за дитиною і відповідає на безліч питань про те, як їй живеться з Віктором Павликом, який старший за неї самої майже на тридцять років.

«Щасливі разом» – поділилася Катерина під добіркою нових кадрів.

Шанувальники відреагували: «Щаслива дитина, щаслива мама 🥰; Мої, кохання; Класні, гарного вам відпочинку 😍; Такі милі 😍; Така територія хороша 😍».

Також Катерині Репяхової написали, що вона орає на сім'ю та заробляє, доки її чоловік стрибає по концертах, а також нібито не може забезпечити дружину із сином.

Дружина співака Віктора Павлика – блогерка та бізнес-вумен Катерина Репяхова активно веде свій блог у соціальній мережі Інстаграм. Знаходяться хейтери, які критикують її. У своїх Інстаграм-Сторіз він дуже розсердився через коментарі користувачів мережі. Вона не витримала і дала емоційну відповідь.

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