Катерина Репяхова с начала отношений с Виктором Павликом всячески привлекает внимание к их семье. Катерина устраивает публичные разборки, если ее критикуют, успела посудиться с экс-женой мужа и часто обсуждает это в сети.
Также она рассказывает о своем сыне Мише, делится методами ухода за ребенком и отвечает на массу вопросов о том, как ей живется с Виктором Павликом, который старше ее самой почти на тридцать лет.
«Счастливые вместе» - поделилась Катерина под подборкой новых кадров.
Поклонники отреагировали: «Счастливый ребенок, счастливая мама 🥰; Мои, любовь; Классные, хорошего вам отдыха 😍; Такие милые😍; Такая территория хороша😍».
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Также Катерине Репяховой написали, что она пахает на семью и зарабатывает, пока ее муж прыгает по концертам, а также якобы не может обеспечить жену с сыном.
Жена певца Виктора Павлика – блогерша и бизнесвумен Екатерина Репяхова активно ведет свой блог в социальной сети Инстаграм. Находятся хейтеры, которые критикуют ее. В своеих Инстаграм-Сториз он очень разозлилась из-за комментариев пользователей сети. Она не выдержала и дала эмоциональный ответ.
Напомним, молодая жена Виктора Павлика жестко отреагировала на хейт украинцев.
А еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика показала, как звездный муж ищет себе девушку в парке.
Также Politeka писала, что жена Павлика сверкнула роскошными формами в нижнем белье, вызвав неприятие у украинцев.