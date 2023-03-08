Катерина Репяхова с начала отношений с Виктором Павликом всячески привлекает внимание к их семье. Катерина устраивает публичные разборки, если ее критикуют, успела посудиться с экс-женой мужа и часто обсуждает это в сети.

Также она рассказывает о своем сыне Мише, делится методами ухода за ребенком и отвечает на массу вопросов о том, как ей живется с Виктором Павликом, который старше ее самой почти на тридцать лет.

«Счастливые вместе» - поделилась Катерина под подборкой новых кадров.

Поклонники отреагировали: «Счастливый ребенок, счастливая мама 🥰; Мои, любовь; Классные, хорошего вам отдыха 😍; Такие милые😍; Такая территория хороша😍».

Также Катерине Репяховой написали, что она пахает на семью и зарабатывает, пока ее муж прыгает по концертам, а также якобы не может обеспечить жену с сыном.

Жена певца Виктора Павлика – блогерша и бизнесвумен Екатерина Репяхова активно ведет свой блог в социальной сети Инстаграм. Находятся хейтеры, которые критикуют ее. В своеих Инстаграм-Сториз он очень разозлилась из-за комментариев пользователей сети. Она не выдержала и дала эмоциональный ответ.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика жестко отреагировала на хейт украинцев.

А еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика показала, как звездный муж ищет себе девушку в парке.

Также Politeka писала, что жена Павлика сверкнула роскошными формами в нижнем белье, вызвав неприятие у украинцев.